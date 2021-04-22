Pendik’te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğe farkındalık oluşturmak için uçtu

Primer İmmün yetmezliği haftası Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kutlandı. Kutlamada birbirinden renkli balonlar primer immün yetmezliğe farkındalık için göklere uçtu.
“Balonları göğe uçurarak hastaları özgürlüklerine kavuşturuyoruz”Çocuk alerji immüloji uzmanı Prof. Dr. Elif Karakkoç Aydıner, “Primer immün yetmezlik aslında şikayetler her yaşta başlayabilir ama sıklıkla çocukluk çağında ve kalıtsal diye ifade ettiğimiz sık hastalanma, sık enfeksiyon geçirme, ağır enfeksiyon geçirme, bazı komplikasyonlar dediğimiz kalıcı hasarlarla enfeksiyon geçirme şeklinde kliniğe başvurabilen, ama enfeksiyonun dışında da pek çok hastalık tipini içinde barındıran bir hastalıklar bütünüdür. Balon yaklaşık sekiz yılı aşkın süredir. 22-29 Nisan Primer immün yetmezlik haftasının vazgeçilmez etkinliği. Geçen sene pandemide fiziken bunu yapamadık. Bu seneki etkinlikte de her bir balon tanı ve tedavi şansına ulaşmış bir hastayı temsil ediyor ve biz onları göğe uçurarak özgürlüklerine kavuşturuyoruz” diye konuştu.