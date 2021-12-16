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Potlaç’tan yılbaşı festivali

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Potlaç Kadın Kooperatifi’nin Yılbaşı Festivali Kadıköy Feneryolu’ndaki Atıksız Yaşam Pazarı’nda başladı. Kadınların el emeği ürünlerini sergilediği festival 30 Aralık tarihine kadar sürecek.

Potlaç’tan yılbaşı festivali
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Potlaç Kadın Kooperatifi’nin Yılbaşı Festivali Kadıköy Feneryolu’ndaki Atıksız Yaşam Pazarı’nda başladı. Kadınların el emeği ürünlerini sergilediği festival 30 Aralık tarihine kadar sürecek.

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi “Potlaç”ın Yılbaşı Festivali başladı. Festivalde toplam 32 stantta 250 kadın dönüşümlü olarak el emeği ürünlerini sergileyecek.

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30 Aralık’a kadar sürecek ve her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak Yılbaşı Festivali’nde kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi bir birinden renkli hediyelik ürünler görücüye çıkıyor. Yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyenler, bir birinden farklı seçenekleri görmek için Feneryolu’ndaki Potlaç Yılbaşı stantlarını ziyaret edebilir.

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