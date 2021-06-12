Prof. Dr. Mustafa Koç’un “Revnakoğlu’nun İstanbul’u-İstanbul’un İç Tarihi: Fatih” kitabı tanıtıldı

Akademisyen Mustafa Koç’un derlediği “Revnakoğlu’nun İstanbul’u-İstanbul’un İç Tarihi: Fatih” adlı çalışmasının tanıtımı Fatih’te yapıldı.

Türkiye’nin yetiştirdiği ünlü akademisyen ve yazarlardan Prof. Dr. Mustafa Koç’un Fatih Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan ilk iki cildi okura sunulan toplamda beş ciltlik olması planlanan “Revnakoğlu’nun İstanbul’u- İstanbul’un İç Tarihi: Fatih” adlı kitabının tanıtım programı düzenlendi. Fatih Belediyesi tarafından Davutpaşa Medresesi’nde düzenlenen programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Kitapta; Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık eden, eski eserler ve kitabeler uzmanı Cemaleddin Server Revnakoğlu’nun 350 dosyalık arşivinde yaptığı çalışmalara yer verilerek, çalışmalar Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından derlendi. Çalışmada, İstanbul’un iç tarihi anlatılıyor. Eserde, Aksaray, Belgradkapı, Mevlanakapı, Silivrikapı, Topkapı, Şehremini, Samatya, Yedikule ve Haseki semtlerinin kültürel dokusuna ait daha önce yayımlanmamış bilgilere yer veriliyor.

Eseri kitapseverlerle buluşturduğu için mutluluk duyan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Cemaleddin Server Revnakoğlu; Şeyhlerden hattatlara, şehrin derin hafızasına işlemiş kim varsa onlarla hemhal olmuş bu kimselerden kıymetli bilgiler devşirmiştir. Bu paha biçilmez bilgilerin 53 yıl sonra bugün gün yüzüne çıkmasında emeği geçen Prof. Dr. Mustafa Koç’a Fatih Belediye Başkanı olarak, İstanbul’da doğup büyümüş biri olarak, İstanbul’u seven biri olarak, gelecek nesiller adına da teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

“İstanbul’u İstanbul yapan bütün değerler bu eserde”

"Revnakoğlu, bir pehlivandı ben de onunla güreş tutmalıydım" diyen Prof. Dr. Mustafa Koç, “Cumhuriyetin ilk yarım yüz yılıyla Osmanlı Dönemi’nin son yarım yüz yılının cemiyet hayatı, sanat hayatı, mistik hayatı ve büsbütün gündelik hayatı bir umuma ait değildi. Herkes bu manzarayı uzaktan gün ışığına çıkarmaya çalışıyordu. Merhum, İstanbul’u İstanbul yapan bütün kıymetleri hane hane, sokak sokak, insan insan tespit edip bunların dilinden İstanbul’u İstanbul yapan dünyayı ama hasseten Müslüman İstanbul’un dünyasını bir bütün, bir kül halinde gözlerimizin önüne serer. İstanbul, şüphesiz zengin bir dile ihtiyaç duyuyordu ifade edilebilmesi için. Revnakoğlu tam da bu dilin sahibiydi. İnsanlar büsbütün tarihe karışmadan önce son sırlarını ve sözlerini Revnakoğlu’na fısıldamıştı. Fatih Belediyesi Başkanı Ergün Bey’in katkılarıyla vücut bulan bu 5 ciltlik eserin arka planında var. Revnakoğlu merhumun yüz binlerce dağınık notu burada” açıklamasında bulundu.