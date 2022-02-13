Radyo Başakşehir 2’nci yaşını kutladı

Yayın hayatına 13 Şubat 2020’de ’Mutluluğun Sesi’ sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve pek çok ünlü radyocunun katıldığı programla 2’nci yılını kutladı.

Yayın hayatına 13 Şubat 2020’de başlayan Radyo Başakşehir, ünlü radyocuların katıldığı programla Dünya Radyo Günü’nde 2’nci yaşını kutladı. Programın açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, radyocuların yanında olduklarını belirterek, "Öyle kıymetli bir mesleğiniz var ki, yapılan araştırmalarda en güvenilir iletişim alanı seçildiniz” dedi.

Davete katılan ünlü radyocular da duygularını paylaştı. Pek çok ünlü isim ise video mesaj yoluyla Radyo Başakşehir’i tebrik ederek 2’nci yaşını kutladı. Ardından büyük bir coşkuyla pasta kesildi.

“Bu akademilerde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz var”

Pasta kesiminin ardından konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Evet bugün çok anlamlı bir gün. Dünya Radyo Günü. 13 Şubat’ın bizim için 2’nci bir anlamı daha var. Mutluluğun Sesi’nin kuruluş tarihinin 2’nci yılı için biraz önce pasta kestik. Tabii bunlardan daha önemlisi benim için Radyo Akademi, radyocularla ilgili. Biz radyo mesleğinin devam etmesini istediğimiz için, radyo mesleğini çok kıymetli gördüğümüz için Radyo Akademi’mizi kurduk ve yaklaşık 160 tane öğrencimiz sertifikasını aldı. Birçok öğrencimiz farklı radyolarda işe başladı. Benim için en değerlisi bu Mutluluğun Sesi; Radyo Başakşehir bir yandan devam ederken, radyocu kardeşlerimin eğitim alarak radyolara işe başlamış olması ve radyocu mesleğinin ayakta kalması. Çünkü bunun okulu yok. Üniversitede bir bölümü yok. Ancak bunu alaylı insanlardan, bu işi yapan insanlardan öğrenmek gerekiyor. Benim için çok önemli. Buna benzer birçok akademimiz var. Sadece radyoculukla ilgili değil, sinema, YouTube ya da dublaj gibi bu akademilerde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz var” şeklinde konuştu.