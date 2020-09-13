Radyo Başakşehir kapılarını genç radyoculara açtı

Yayına başladığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Radyo Başakşehir’de bir ilk daha hayata geçirildi. Eğitimlerin usta radyocular tarafından verildiği Radyo Akademi’de mülakatla belirlenen 25 kursiyerin eğitimi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başladı.
13 Şubat 2020’de yayın hayatına “mutluluğun sesi” sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, sadece ilçede değil, İstanbul ve Türkiye genelinde de ciddi bir dinleyici kitlesine ulaştı. Başakşehir Belediyesi bu yoğun ilgi üzerine Radyo Akademi’yi hayata geçirdi. Kariyerinde radyocu olma hayalleri kuran gençlere eğitim vermek için hazırlıklar yapıldı. Başakşehir Belediyesi, Radyo Akademi için Türkiye’nin en iyi radyo programcılarını bir araya getirdi.
Radyo Akademi’de korona hassasiyeti
Radyo Akademi, korona virüs salgını nedeniyle hijyen önlemleriyle başladı. Akademiye seçilen 25 kişi, 13 ve 12 kişi olarak iki ayrı salonda derslere girdi. Radyocular her bir gruba ayrı olarak ders anlattı. Kursiyerler, akademi derslerine HES koduyla katıldı. Başakşehir Living Lab’e maskeyle giriş yapan kursiyerlerin hijyen kurallarına ve sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uymasına büyük önem gösterildi.