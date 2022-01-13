banner4556

Radyo dinleyicileri yıldızlarını seçiyor

banner4336

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve tüm Türkiye’de severek dinlenen Radyo Esenler, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde birbirinden değerli radyocu ve sanatçıları ödüllendirecek. Halk oylaması ile belirlenecek “Radyonun Yıldızları”na 24 kategoride ödül verilecek.

Radyo dinleyicileri yıldızlarını seçiyor
banner4582

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve tüm Türkiye’de severek dinlenen Radyo Esenler, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde birbirinden değerli radyocu ve sanatçıları ödüllendirecek. Halk oylaması ile belirlenecek “Radyonun Yıldızları”na 24 kategoride ödül verilecek.

banner4575

Radyo Esenler’in organize ettiği ve bu yıl 2. kez halk oylamasıyla radyocu ve sanatçıların seçileceği “Radyonun Yıldızları”nda ödüller sahiplerini bulacak. 24 kategoride en iyilerin belirleneceği ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnegöl’de 24 kilometre yol kaplaması
İnegöl’de 24 kilometre yol kaplaması
  1. BURSA

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349