Rami Gıda Hali’nin yerine geçici otopark yapılacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken canlı olarak yayınlanan, “Eyüpsultan Gündemi” programında kendisine gelen soruları yanıtladı. Başkan Köken Rami Gıda Hali ile ilgili, “Bir sene önce bize, şubat ve mart ayı içerisinde hal taşınıyor denmişti. Bu süreç gidecekleri yerle ilgili olarak bir süre daha uzadı. Ancak ben kendi çalışmalarıma başladım. Yüz araçlık otopark oradan rahatlıkla çıkar" dedi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken canlı olarak yayınlanan, “Eyüpsultan Gündemi” programında kendisine gelen soruları yanıtladı. İzleyicilerden gelen sorulardan biri de Rami Gıda Hali’nin ne zaman taşınacağı ile ilgiliydi. Vatandaşlar Rami Gıda Halinin akıbetinin ne olacağını Başkan Deniz Köken’den dinledi. Başkan Deniz Köken Rami Gıda Hali ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek otopark sorunu ile ilgili, “Bir sene önce bize, şubat ve mart ayı içerisinde hal taşınıyor denmişti. Bu süreç gidecekleri yerle ilgili olarak bir süre daha uzadı. Ancak ben kendi çalışmalarıma başladım. Yüz araçlık otopark oradan rahatlıkla çıkar. Otuz beş araçlık parkın içerisinde de otopark yeri ayarladık. Geçiş süreci böyle işleyecek. Şunu da belirteyim haziran ayı içerisinde halin gideceği bilgisi de geldi" dedi.