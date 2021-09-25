Sanat Güneşi Zeki Müren şarkılarıyla Kartal’da anıldı

Sanat Güneşi Zeki Müren, ölümünün 25. yıl dönümünde Kartal’da anıldı. Kartal Belediyesi’nin organize ettiği gecede 24 Eylül 1996 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Zeki Müren, şarkılarıyla bir kez daha anıldı.

Kartal Belediyesi, Türk Sanat Müziği’nin en büyük temsilcilerinden Zeki Müren’in vefatının 25. yıl dönümüne özel unutulmaz bir gece düzenledi. Söz yazarı, besteci, oyuncu, şair ve şarkıcı kimliğiyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı için Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde bir gece düzenlendi. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa Kartallı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen programa katılanlara salona girişte HES kodu kontrolü yapıldı. Gecenin solistliğini Murat Teker’in üstlendiği konserde Üsküdar Musiki Cemiyeti’nden Sevim Elbuz da vokal olarak eşlik etti. Gece boyunca usta sanatçının en güzel eserleri hep bir ağızdan söylenirken, özlem dolu ve duygusal anlar yaşandı.

Kartal Belediyesi Atalar Çocuk Gelişim Merkezi altı yaş grubu öğrencileri de bu özel gece için yaptıkları Zeki Müren resimleriyle geceye renk kattı. Minik öğrencilerin yapmış oldukları resimler sahnede yerini aldı.

Zeki Müren’in modacısından videolu teşekkür

Gecenin sürprizi Zeki Müren’in birbirinden renkli kıyafetlerini tasarlayan modacısı ve aynı zamanda yakın arkadaşı Muzaffer Çaha oldu. Çaha, geceye gelen konuklar için özel bir video göndererek programa katıldı. Usta modacı konuşmasında bu özel gece için katılımcılara ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anma programının sonunda Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Merkezleri Sahne Amiri İsmail Biçer sahneye çıkarak sanatçılara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.