Sanat sokağa taşındı

Pandemi sürecinde Gaziosmanpaşalıların kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalmaması adına Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, birçok noktada açık hava etkinlikleri düzenliyor. Sokak konserleri, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri ve sahne gösteri ile vatandaşlar evlerinden çıkmadan sanatla buluşuyor.
Açık havada sahne etkinlikleri ile vatandaşlar moral depoluyorGaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi’nin gerçekleştirdiği programlarda sokak konserlerinden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden çeşitli gösterilere birçok sahne etkinliği düzenleniyor. Etkinliklerde pandemi tedbirleri kapsamında Temizlik, Maske ve Mesafe (TMM) kuralları uygulanıyor. Evlerinden çıkmadan, oturdukları mahalle ve sokakta sanat faaliyetleri ile buluşan vatandaşlar, etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor. Her yaşa ve her kesme hitap eden sokak etkinlikleri 16 mahallenin tamamında gerçekleştirilmeye devam edecek.