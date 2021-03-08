Sancaktepe Belediyesi’nden yarınlara kalsın diye “Kadın” temalı kısa film senaryo yarışması

Sanat alanında düşünen ve üreten kalemleri bir tema etrafında katma değer üretmeye çağıran Sancaktepe Belediyesi “Yarınlara kalsın” projesi kapsamında kısa film senaryo yarışması düzenleyecek.
Yarışmaya katılacak olan adaylar ana temaya sadık kalmak şartıyla özgün bir biçimde herhangi bir yerden alıntı yapmadan şekillendirecekleri eserleri için Dünya Kadınlar günü olan 8 Mart tarihinden başlayarak 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncü olan kişiye ise 5 bin lira para ödülünün verileceği yarışmaya katılmak isteyen adaylar, yarışma şartnamesine ve başvuru bilgilerine www.yarinlarakalsin.com web sitesi üzerinden ulaşıp başvurularını yapabilirler.