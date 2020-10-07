Sancaktepe’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte din görevlileri ile bir araya geldi. Başkan Döğücü, "Camiler toplumumuzu ayakta tutan, diri tutan, insan vücudundaki kalp gibi toplumda sevgiyi ayakta tutmayı sağlayan noktalardır" dedi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Sancaktepe’de gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Sancaktepe Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Külliyesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Müftüsü Muammer Turan da katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü günün önemine dair açıklamalarda bulunduktan sonra din görevlilerine göstermiş oldukları hizmetlerinden dolayı hediyeleri takdim etmesiyle etkinlik sona erdi.

Etkinlik sonrası konuşan Başkan Döğücü, "Bugün Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın son günü. Kıymetli hocalarımız ve din görevlilerimizle bir araya geldik. Kendilerine vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik ve onlar için hazırlamış olduğumuz hediyeleri takdim ettik. Biz hep şunu söylüyoruz. Camiler toplumumuzu ayakta tutan, diri tutan, insan vücudundaki kalp gibi toplumda sevgiyi ayakta tutmayı sağlayan noktalardır" diye konuştu.