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Sancaktepe’de festivalde 7 ton hamsi dağıtıldı

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Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği’nin 4’üncüsünü düzenlediği Hamsi Festivali’nde vatandaşlara 7 ton hamsi ikram edildi.

Sancaktepe’de festivalde 7 ton hamsi dağıtıldı
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Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği’nin 4’üncüsünü düzenlediği Hamsi Festivali’nde vatandaşlara 7 ton hamsi ikram edildi.

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği’nce geleneksel hale getirilen ve pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verilen festivalde katılımcılara 7 ton hamsi ikram edildi. Samandıra Saat Kulesi Meydanı’nda düzenlenen festivale Trabzonlular Derneği Başkanı Atilla Çebi de katıldı. Festivale katılan vatandaşlar, hamsi ikramının ardından horon ve Trabzon’un diğer yöresel oyunları ile eğlenceli vakit geçirdi. Yörenin sevilen sanatçılarından Zeynep Birinci ve Onay Şahin de verdiği konserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Trabzonlular Derneği Başkanı Atilla Çebi, ”Öncellikle ’Hoş geldiniz’ demek istiyorum. Sancaktepe Belediyesi’yle ortaklaşa düzenlediğimiz hamsi festivalinin 4’üncüsünü yapıyoruz. 2 yıldan beri pandemiden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Pandemiden dolayı evlere tıkandık. İnsanlar ciddi anlamda bunaldı diye düşünüyorum. Burada güzel bir gün geçirmelerini temenni ediyorum. Hamsi ikramımız aslında işin bahanesi, birlikte olmak en büyük dileğimiz" dedi.

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Festivale katılan Selma Kıt isimli vatandaş, "Çok güzel, beğenerek geldik. Hamsi köylüyüz zaten. Kaçırılmayacak bir festival” şeklinde konuştu.

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