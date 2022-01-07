Sancaktepe’de ihtiyaç sahibi bin 750 öğrenciye mont ve bot dağıtıldı

"Sancaktepe’den Sıcak Bir İyilik" sloganıyla Sancaktepe Kaymakamlığı ve Sancaktepe Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen kış destekleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi bin 750 öğrenciye mont ve bot dağıtım töreni düzenlendi.

7 Ocak Cuma günü düzenlenen törene, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, Sancaktepe Müftüsü Muammer Turan, Sancaktepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Özdemir, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Alper Alp, İlçe Malmüdürü Meral Alver, Kızılay Sancaktepe Şube Müdürü Abdulmecit Zengin ve okul müdürleri katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, “Kaymakamlığımız ve Belediyemiz iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu güzel proje ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 46 okulumuzda belirlenen ihtiyaç sahibi bin 750 öğrencimize kışlık kıyafet ve bot dağımı yapacağız. Projemize destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, devletimizin tüm imkanlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın özellikle de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Törenin ardından okul müdürlerine teslim edilen kışlık giysiler ve botlar öğrencilere dağıtıldı.