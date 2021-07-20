Sancaktepe’de jandarma kurban satış ve kesim yerlerini denetledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sancaktepe Paşaköy’de bulunan kurban satış ve kesim yerlerinde 4 bin 419 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimde sahte para ve koronavirüs önlemleri hakkında çalışmalar yapıldı.

İstanbul Sancaktepe Paşaköy’de bulunan kurban kesim ve satış alanına ,Jandarma Asayiş, Jandarma Trafik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımıyla koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve dolandırıcılık olaylarına karşı denetim yapıldı. Denetlemeye 4 bin 419 personel katıldı.

Yapılan denetlemede, satıcıların ve ziyaretçilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taklamaları, sosyal mesafeyi korumaları ve el sıkışmamaları dezenfekte kullanımının önemi ve sahte paraya karşı bilgilendirme yapıldı. Satış ve kesim esnasında maske ve sosyal mesafeye önem gösteren jandarma ekipleri vatandaşları uyarırken maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Alanın girişinde bulunan jandarma ekipleri de , yığılma olmaması ve randevu sistemine riayet edilmesi , trafik akışının aksamaması, araçların düzenli bir şekilde park edilebilmesi için çalışma gerçekleştirdi.