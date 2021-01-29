SANKON İzmir il Başkanının evi kurşunlandı

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) İzmir İl Başkanı Mahsun Kuruçay’ın evi kurşunlandı. SANKON ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) saldırıyı yazılı açıklama ile kınadı.Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) İzmir İl Başkanı Mahsun Kuruçay’ın Menderes ilçesinde bulunan evi, geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Aynı samanda SANKON Ege Bölge Başkanı olan Kuruçay’a yapılan saldırı GESKON ile SANKON tarafından kınandı. Yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri saldırıyı yapanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayı gerçekleştiren failleri şiddetle kınıyor ve en kısa zamanda yakalanarak, en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak Mahsun Kuruçay ve ailesinin saldırıdan her hangi bir yara almamaları bizi çok sevindirdi. Kuruçay ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bütün İzmir halkının her zaman yanlarında olduklarını bilmesini isteriz” denildi.