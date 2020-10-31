SANKON ve GESKON heyetleri İzmir halkının yanında

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamlari Konfederasyonu ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu yayınladıkları mesaj ile İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilerken yaralananlara ise şifa dileklerini ilettiler.
Depremin ardından yazılı açıklama yapan Gençlik ve Spor Konfederasyonu(GESKON)Genel Başkan yardımcısı Savaş Buyurman ise, “İzmir depreminde hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Gençlik ve Spor Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığı, deprem bölgesinde aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katılım sağlamaktadırlar. Konfederasyon yönetim kurulu, İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığı deprem bölgesinde, İzmir halkının yanında olacaklardır” ifadelerini kullandı.