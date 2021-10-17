SANKON’dan İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ticaret vurgusu

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Konya İl Başkanı Koray Eken, Konya’da faaliyet gösteren şirketlerin dünyaya açılacaklarını söyledi. SANKON Şanlıurfa İl Başkanı Reşat Dağ ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ticaretin merkezi haline geleceğini belirtti.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Konya İl Başkanı ve İç Anadolu Bölge Başkanı Koray Eken, SANKON Konya İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda aylık faaliyetler belirlenirken, SANKON Konya İl Başkanı Koray Eken, Konya da faaliyet gösteren şirketlerin dünyaya açılacaklarını söyleyerek, yeni ülkelerde pazarlar oluşturduklarını dile getirdi. Sanayicilerin ve şirketlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Eken, "Sıkıntıları ile tek tek ilgilenmeye özen gösteriyoruz. Yeni pazarlar arayışları içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bölgemiz tarımın yanında artık sanayileşmede ön plana çıkıyor"

SANKON Şanlıurfa İl Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Reşat Dağ ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomisine ve ticaretine katkı sağlamak amacıyla ticaret zirveleri toplantılarını organize edeceğini dile getirerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ticaretin merkezi olacağını söyledi. Bölgenin özellikle tarımsal anlamda bir üs olduğunu ifade eden Dağ, "Biz bunu her anlamda değerlendirmek istiyoruz. Bölgemiz tarımın yanında artık sanayileşmede ön plana çıkıyor. Bunu da iyi değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.