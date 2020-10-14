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SANKON’dan Kapalı Maraş açıklaması

KAPALI MARAŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN SANAYİCİ İŞ KADINLARI VE İŞ ADAMLARI KONFEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ELİF EROL, “MARAŞ TOPRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN SINIRLARI İÇERİSİNDE OLUP, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN TOPRAKLARIDIR” DEDİ.

SANKON’dan Kapalı Maraş açıklaması

Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, “Maraş toprakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin topraklarıdır” dedi.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı İş Kadını Elif Erol, konfederasyonu adına Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu. 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde bulunduğuna dikkat çeken Erol, “Bilinmesini isteriz ki Maraş toprakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin topraklarıdır” dedi.

Erol yaptığı açıklamada, ayrıca ilerleyen günlerde SANKON Genel Başkanı iş Adamı Ferudun Cevahiroğlu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ve ziyareti sırasında Maraş bölgesini de ziyaret edeceğini belirtti.

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