SANKON’dan Küba Büyükelçiliği’ne ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) heyeti, Küba’nın Ankara Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.
Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ise, “Ziyaretiniz beni son derece memnun etti. Sizin başkanlığınızda Türk şirketlerinin ülkemde yatırım yapmasından, ortak çalışmamızdan büyük memnuniyet duyarım. Kapılarımız sizlere her zaman açıktır. Her türlü yatırım için şirketlerinizi bekliyoruz. Özellikle son yıllarda büyük bir gelişme gösteren ikili ilişkilerimiz, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerimizle daha da gelişip güçlü hale gelecektir. Sizi ve heyetinizi Küba’da ağırlamaktan memnun olacağım” ifadelerini kullandı.
Ferudun Cevahiroğlu Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’i SANKON Genel Merkezine davet etti.