SANKON’dan Lübnan açıklaması

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, Lübnan’da meydana gelen feci patlamanın ardından, SANKON olarak Lübnan halkının yanında olacaklarını söyledi.

Lübra’nın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos tarihinde limanın 12 numaralı deposunda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen facianın yaraları sarılırken, SANKON Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız feci patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Binlerce kişinin yaralandığı patlamanın ardından, dost ve kardeş ülke olan Lübnan’da yaraların sarılabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Yıldız, “Patlamada hayatını kaybeden Lübnanlı kardeşlerimiz için SANKON yönetim kurulu adına Ankara’dan derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. SANKON Yönetim Kurulu ve üye şirketleri olarak bu dönem de Lübnan devletinin ve halkının yanında olacağız. Oradaki kardeşlerimizin yaralarını bir an önce sarabilmesi için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” dedi.