Senih Tongsir Kütüphanesi üniversite öğrencilerine ve kitap tutkunlarına hizmet veriyor

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bulunan Senih Tongsir Kütüphanesi, üniversite öğrencilerine, üniversite adaylarına ve kitap tutkunlarına hizmet veriyor.

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bulunan Senih Tongsir Kütüphanesi, ara sınavlarına (vize) hazırlanan üniversite öğrencilerine sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışma olanağı sunuyor. Öğrenciler ücretsiz internet hizmetiyle sınavlarına konforlu bir ortamda hazırlanıyor. Kütüphane, sınav dönemindeki öğrencilerin günün her saati büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Ulaşım kolaylığı bulunan panoramik kütüphane, hafta içi 09.00- 21.00, cumartesi 09.00-17.00 saatlerinde öğrencilere hizmet veriyor.