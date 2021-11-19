banner4556

Senih Tongsir Kütüphanesi üniversite öğrencilerine ve kitap tutkunlarına hizmet veriyor

banner4336

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bulunan Senih Tongsir Kütüphanesi, üniversite öğrencilerine, üniversite adaylarına ve kitap tutkunlarına hizmet veriyor.

Senih Tongsir Kütüphanesi üniversite öğrencilerine ve kitap tutkunlarına hizmet veriyor
banner3909
banner4558

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bulunan Senih Tongsir Kütüphanesi, üniversite öğrencilerine, üniversite adaylarına ve kitap tutkunlarına hizmet veriyor.

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bulunan Senih Tongsir Kütüphanesi, ara sınavlarına (vize) hazırlanan üniversite öğrencilerine sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışma olanağı sunuyor. Öğrenciler ücretsiz internet hizmetiyle sınavlarına konforlu bir ortamda hazırlanıyor. Kütüphane, sınav dönemindeki öğrencilerin günün her saati büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Ulaşım kolaylığı bulunan panoramik kütüphane, hafta içi 09.00- 21.00, cumartesi 09.00-17.00 saatlerinde öğrencilere hizmet veriyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme...
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme...
  1. SPOR

banner4389

banner4321

banner3841