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’Sevgi Alışverişi Festivali’ başlıyor

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14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Sevgi Alışverişi Festivali”, 12-13-14 Şubat’ta ziyaretçileriyle buluşuyor.

’Sevgi Alışverişi Festivali’ başlıyor
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14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Sevgi Alışverişi Festivali”, 12-13-14 Şubat’ta ziyaretçileriyle buluşuyor.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Sevgi Alışverişi Festivali” 12 Şubat’ta Akmerkez’de başlıyor. Özel hediye alternatiflerinin yer alacağı ve İris Hatem Design ile hayata geçirilecek festival, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Festivalde; Perla Bag and More, A Mon Avis, Burcu Bor, To Be by Tuba Istanbullu, Hande Dayal, Lamiaferisten, Sibel by Ufk Diamond, Paw Paris, Pijamare, Look Project, Lulu Design by Ebru ve Vedi Candle markaları stantlarıyla yer alacak.

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