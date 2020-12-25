“Sevgi Postanesi” vatandaşlara nostalji yaşatıyor

Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni yılda sevdiklerine kartpostal yollamak isteyen ve bu yolla nostalji yaşatmak isteyen kişiler için kurduğu “Sevgi Postanesi” büyük ilgi görüyor.
30 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecekBüyükçekmece’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallardan istediğini seçen vatandaşlar diledikleri ve yeni yıl mesajını yazarak posta kutusuna atıyor. 30 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Sevgi Postası sabah 10.00 ile 19.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet veriyor.