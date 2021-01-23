Sıfır atık projesi kapsamında Sultanbeyli’de 564 ton atık toplandı

Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen “Sıfır Atık” projesi kapsamında 564 ton atık toplandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda “Sıfır Atık” projesi kapsamında Sultanbeyli’de bulunan 291 Kamu kurum ve kuruluşu ile özel okullarda yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 yılında 299.759 kg, 2020 yılında 264.439 kg olmak üzere bugüne kadar toplam 564.198 kg atık kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

“Gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakacağız”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık Projesi sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hazırlanmış olan bir projedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ’ın eşi Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendinin takdirleri ve himayelerinde başlatılmış olan Sıfır atık projesi 1 Mart 2019 tarihi itibariyle ilçemizde de uygulanmaya başlamıştır” dedi.

Gençlerimize ve Çocuklarımıza Sıfır Atık Bilincini Aşılıyoruz

Kubilay, “Sıfır Atık çalışmaları sonucunda bu güne kadar toplam 564.198 kg atık kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sıfır atık bilincini aşılamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarda görev alan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.