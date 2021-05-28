Sıfır Atık Projesinde pilleri getiren öğrenciler hediyeleri kaptı

Güngören’de ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında belediyenin teknik personellerince öğrencilere ve velilere verilen eğitimlerin ardından başlatılan kampanya ilk meyvesini verdi. Kendi atık pil kutusunun tasarımını yapan öğrenciler, topladıkları pilleri Güngören Belediyesi ekiplerine teslim ederek, sürpriz hediyeler ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çalışmalarına hız veren Güngören Belediyesi ’atık pil’ toplayan öğrencilere sürpriz yaptı. Proje kapsamında Güngören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personellerince okullarda, öğrencilere, velilere ve öğretmenlere sıfır atık eğitimleri verildi. Büyük ilgi gören eğitimlerin ardından başlatılan kampanya ilk meyvesini verdi.

Öğrenciler tasarladıkları atık pil kutusunda topladıkları piller ile hediyeleri kaptılar

Çevre dostu öğrencilerin yetişmesine vesile olan eğitimler sonucunda 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler kendi atık pil kutularını tasarladı. Öğrenciler tasarladıkları atık pil kutularında biriktirdikleri atık pilleri Güngören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim ederek sürpriz hediyeler ile ödüllendirildi. Hediyeleri alan öğrenciler projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ve kendi çevrelerinde de bu konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getirdiler.

Güngören Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki tüm okullara, marketlere, muhtarlıklara, kamu ve özel kurumlara, sitelere, hastane ve eczanelere atık pil kutuları yerleştirildi. Bu sayede projeye vatandaşların destek vermesi hem kolaylaştırıldı hem de önemli bir farkındalık oluşturuldu.