Şile Belediyesi sokak konserleri ile sezona hızlı bir giriş yaptı

Şile Belediyesi ilçenin farklı yerlerinde 1 ay sürecek konserler ile ilçe sakinlerini ve misafirlerini müzikle buluşturuyor.

16 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında hafta sonlarını kapsayan konserler ile Şile’yi ve misafirlerini müzikle buluşturmayı amaçlayan Şile Belediyesi, aynı zamanda düzenlediği bu konserler ile küresel salgından dolayı zor bir dönemden geçen müzisyenlere de destek oluyor.

Caz’dan Pop’a Türk Sanat Müziği’nden Flamenko’ya birbirinden farklı müzik türlerinin yer aldığı sokak konserlerinde ilçenin farklı noktalarında aynı anda başlayan konserler meraklılarını kendine çekiyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler yeni normalleşme sürecinde motivasyon kaynağı oluyor.

Şile Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğunu açıklayan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı "Birbirinden farklı hem Türk hem de dünya müzikleri ile hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin keyifli vakit geçirmeleri için çalışıyoruz. İlçemizin güzel sokaklarını sanatçıların icra ettiği müzik dinletileriyle daha da güzelleştirdik. Sanata dair sürprizlerimiz ve projelerimiz devam edecek’’ dedi.