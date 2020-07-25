Silivri’de çiftçiye ücretsiz çuval çuval tohumluk arpa dağıtıldı

Silivri Belediyesi tarafından geçen yıl 300 dönüm alana ekilen tohumluk arpanın hasadı yapıldı. Hasattan elde edilen 120 ton tohumluk arpa 300 çiftçiye çuval çuval ücretsiz dağıtıldı. Traktörleri ile çuval çuval tohumluk arpa alan çiftçilerin mutlu oldukları gözlendi.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Çiftçiye Tohum Desteği Projesi” kapsamında geçen yıl 300 dönüm araziye arpa tohumu ekildi. Belediye arazilerimizden elde edilen 120 ton arpa tohumu ilçede bulunan 300 çiftçiye düzenlenen tören ile ücretsiz dağıtıldı. Tohumluk arpa dağıtım törenine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, başkan yardımcıları ve çiftçiler katıldı.
“Başkanın bu işlere el atması çok güzel oldu”
Tohum yardımı alan çiftçi Metin Karabıyık “Başkanın bu işlere el atması çok güzel oldu. Çiftçilik çok gerilerde kaldı. Tarlalarımızda değerlendi. Burada ekim yapacağız ve tohum elde edeceğiz. Faydasını görürsek sırf bu tohuma dönmek istiyoruz. Eski tohumlardan bıktık verimi düşük” şeklinde konuştu.Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020, 15:19