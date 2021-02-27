Sokak hayvanlarına özel klinik açıldı

Sokak hayvanları için daha önce birçok projeye imza atan Sultanbeyli Belediyesi minik dostlar için Sevimli Patiler Kliniği kurdu. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyacının karşılanmasının yanında doğum ve tedavi işlemleri sevimli patiler kliniğinde yapılacak.
Sultanbeyli Belediye Başkan Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli Belediyesi olarak sevimli patiler kliniğini hizmete açtık. Öncesinde ormanlarımızda yaşayan hayvanlarımız için su ve mama kapları koyarak daha sonrada bu noktaları her daim kontrol ederek minik dostlarımızın aç kalmaması susuz kalmamasını sağlamaya çalıştık. Ayrıca farkındalık oluşturmak için hayvanseverler platformunu kurarak Sultanbeyli Belediyesi ve hayvanseverler platformu ile çeşitli etkinlikler yaptık. Şimdi burada minik dostlarımız için yaptığımız sevimli patiler kliniği açarak kedi ve köpeklerin daha sağlıklı tedavilerinin yapılması için uzman veterinerlerimizin eşliğinde bu çalışmayı yaptık. Halkımıza hayvanseverlerimize, hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu Başkanı Hanım Kavak Mutlu, “Sultanbeyli’de sokak hayvanları için uzun zamandır mücadele ediyorduk. Belediye ile sürekli koordine halindeyiz, toplantılar yapıldı. İlk önce besleme istasyonları kuruldu. Sultanbeyli’de hem Belediye hem bizim platformun üyeleri gönüllüler sokak ve orman beslemeleri yaptık. Bir kliniğe ihtiyacımız vardı. Acil müdahalelerin yapılması hasta kedilerimizin, köpeklerimizin tedavisi için çok şükür şimdi böyle güzel bir yerimiz oldu. Özellikle Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum, sokak hayvanları için hayırlı olsun" dedi.