Sokak hayvanlarına özel klinik açıldı

Sokak hayvanları için daha önce birçok projeye imza atan Sultanbeyli Belediyesi minik dostlar için Sevimli Patiler Kliniği kurdu. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyacının karşılanmasının yanında doğum ve tedavi işlemleri sevimli patiler kliniğinde yapılacak.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından sokak hayvanları için daha önceleri yaptığı orman ve sokak beslemeleri ve su projelerinden sonra şimdi de sokak hayvanları için klinik açtı. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin beslenmesinin yanında hastalık, doğum, barınma gibi temel ihtiyaçları klinikte yapılacak. Sevimli patiler kliniğinin açılışına katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açılışı yapıldıktan sonra hayvan severlere kedi aşkına defteri, hayvan kulübesi ve mama hediye etti. Sultanbeyli’de sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi için Sultanbeyli Belediyesi tarafından oluşturulan Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu üyeleri de kliniğin açılışına hayvanları ile birlikte gelerek destek verdiler. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açılıştan sonra klinikte incelemeler yaptı.

Sultanbeyli Belediye Başkan Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli Belediyesi olarak sevimli patiler kliniğini hizmete açtık. Öncesinde ormanlarımızda yaşayan hayvanlarımız için su ve mama kapları koyarak daha sonrada bu noktaları her daim kontrol ederek minik dostlarımızın aç kalmaması susuz kalmamasını sağlamaya çalıştık. Ayrıca farkındalık oluşturmak için hayvanseverler platformunu kurarak Sultanbeyli Belediyesi ve hayvanseverler platformu ile çeşitli etkinlikler yaptık. Şimdi burada minik dostlarımız için yaptığımız sevimli patiler kliniği açarak kedi ve köpeklerin daha sağlıklı tedavilerinin yapılması için uzman veterinerlerimizin eşliğinde bu çalışmayı yaptık. Halkımıza hayvanseverlerimize, hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu Başkanı Hanım Kavak Mutlu, “Sultanbeyli’de sokak hayvanları için uzun zamandır mücadele ediyorduk. Belediye ile sürekli koordine halindeyiz, toplantılar yapıldı. İlk önce besleme istasyonları kuruldu. Sultanbeyli’de hem Belediye hem bizim platformun üyeleri gönüllüler sokak ve orman beslemeleri yaptık. Bir kliniğe ihtiyacımız vardı. Acil müdahalelerin yapılması hasta kedilerimizin, köpeklerimizin tedavisi için çok şükür şimdi böyle güzel bir yerimiz oldu. Özellikle Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum, sokak hayvanları için hayırlı olsun" dedi.