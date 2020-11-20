Sosyal market ihtiyaç sahiplerini pandemi sürecinde de yalnız bırakmıyor

Sosyal Market pandemi sürecinde de ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyacını karşılayarak bu zor süreçte rahat bir nefes almalarını sağlıyor. Sosyal Market’i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yıldız, bu zor süreçte gösterdikleri gayretten dolayı market çalışanlarına teşekkür etti.

Beyoğlu’nda on yıldır ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde de vatandaşların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kolayca karşılama imkanı bulan vatandaşlar bu zor süreçte rahat bir nefes alıyor. Ekipler, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri ise evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Sosyal Market’i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yardım almak için gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Pandemi sürecini en kısa zamanda atlatmak için çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Yıldız, bu süreçte gösterdikleri gayretten dolayı market çalışanlarına teşekkür etti.

Yardımlar 10 yıldır aralıksız devam ediyor

2010 yılından itibaren aralıksız hizmet veren Sosyal Marketten 4 bin 210 aile (yaklaşık 20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım alıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen sosyal kart ile gıdadan temizliğe, giyimden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını temin ediyor. Sosyal Market ayrıca çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ihtiyaçlarını, her bayram öncesinde de (4 bin çocuğun) bayramlık giysisini karşılıyor.