Sporla 30 kilo veren genç kızın eski ve yani halini görenler anne kız sanıyor

Bağcılar’da yaşayan 108 kilo ağırlığındaki Sedef Karakurt (22), pandemi sürecinde Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda 30 kilo vererek 78 kiloya düştü. Karakurt, “Eski halimle yeni halimin yan yana fotoğrafını gören bizi anne kız zannediyor” dedi.

Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde çalışan 22 yaşındaki Sedef Karakurt, aşırı kiloları yüzünden büyük zorluklar yaşıyordu. 108 kiloya ulaşan ve artık merdivenleri de çıkmakta güçlük çeken Karakurt, iyice artan kilolarının önüne geçmek amacıyla arayışa girdi. Diyetisyenlerle görüşen ancak kendini ikna edici bir program bulamayan genç kız, çözüm yolu olarak spor yapmaya karar verdi.

Dersleri hiç aksatmadı

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’ndeki spor salonuna başvurup spor eğitmeni Ayşe Aydın’la tanıştı. Kan değerlerine bakıldıktan sonra bir hastalığı olmadığı belirlenen Karakurt için haftalık bir egzersiz programı hazırlandı. Dersleri hiç aksatmayan ve kendisine verilen hareketleri yapan Karakurt, 3 ay sonunda 30 kilo vererek 78 kiloya düştü. Bu süreçte beslenme konusunda diyetisyenden de yardım alındı.

“Eski halimle yeni halime bakanlar anne kız zannediyor”

Kilo verdikten sonra hayatının olumlu anlamda çok değiştiğini belirten Karakurt, “Sosyal hayatım yoktu evden işe gidip geliyordum. Stres ve sıkıntıdan dolayı sürekli yemek yiyordum. Yemek yedikçe rahatlayacağımı sanıyordum ama aksine kilo almaya başladım. Pandemi sürecinde boş boş oturmaktansa zayıflamaya karar verdim. Çevremden kimse bana destek vermedi. Kilo vereceğime inanmayıp bana güldüler. Ayşe hocamın ‘Başaramazsın diye bir şey yok. İnanıyorsan ben sana yardımcı olurum’ sözü benim dönüm noktam oldu. Azimli çalışmam sonucunda bu aşamaya geldim. Kilom yüzünden hiç yaşımdaymışım gibi hissetmiyordum. Kilolarımdan kurtulduktan sonra 15 yaşında gibi hissediyorum. Şimdiye kadar yaşamadığım duyguları yaşıyorum. Sporla kilo verip özgüven aldım. Eski halimle yeni halimin yan yana fotoğrafını gören bizi anne kız zannediyor” dedi.

Sporun hayatının bir parçası olduğunu söyleyen Karakut, yeni hedefinin 10 kilo daha vermek olduğunu söyledi.