Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi’nin birlikte hazırladığı program kapsamında; 11 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da Kartal Meydanı’nda yer alan Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı’na çelenk konulacak ardından Türkiye’deki Boşnak kökenli sivil toplum kuruluşları adına bir bildiri okunacak.
Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler Kartal’da anılacak
SREBRENİTSA SOYKIRIMI’NDA HAYATINI KAYBEDENLER KARTAL’DA ANILACAK
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