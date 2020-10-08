“Su Perisi” Fotoğraf Sergisi, Masal Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak

Kartal Belediyesi Masal Müzesi, suyun renklerle yolculuğunun konu edinildiği “Su Perisi” Fotoğraf Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. 40 fotoğrafın sanatseverlerin beğenisine sunulacağı sergi, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 14.00’da açılacak ve 20 Ekim’e kadar misafirlerini ağırlayacak.

Yaklaşık 16 yılı aşkın yağmurların, çiğ tanelerinin, şebnemlerin yüreğinde on binlerce damla fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı’nın eserlerinden oluşan sergi ile fotoğraf meraklıları, su perilerinin büyüleyici dünyasına yolculuğa çıkacak.

Atilla Alp Bölükbaşı

1964 yılında Trabzon/Akçaabat’ta dünyaya geldi. Henüz 10 yaşında iken biriktirdiği posta pulları ile başladığı koleksiyon merakını zengin bir fotoğraf koleksiyonuna çevirdi. Trabzon’a ait eski kitap, belgesel film, efhemera ve flatellileri arşivledi. Bugün koleksiyonundaki eserlerin büyük bir bölümü “Trabzon Tarih Müzesi”nde sergilenmektedir. 1977 yılında fotoğrafa duyduğu ilgiyi karanlık oda kurarak bir hobi haline getirdi. Ortaokul yıllarında gazeteciliğe merak sardı. Belgesel nitelikte kitap çalışmaları yaptı. Dergilere yazılar yazdı. 1981 yılında Karadeniz Gazetesi’nde başladığı gazetecilik yaşamıyla konulu fotoğraflar çekmeye başladı. Muhabir olarak başladığı Akçaabat Postası Gazetesi ve Trabzon’da Spor Gazetesi’nin sahipliğini yaptı. Bu sırada sadece 9 sayı çıkabilen Trabzon Spor Gazetesi’nin de sahibi olan Bölükbaşı, başka gazete ve dergilerde yazılar yayınladı. Biri şiir kitabı olmak üzere birçok kitap yazdı.

Belgesel çalışmalarına eğilen Bölükbaşı; “Medeniyetler Yolu Gümüşhane”, “Karaca Mağarası”, “ Trabzon Deyince”, “Akçaabat”, “Milli Mücadele’de Trabzon”, “Başarılarla Dolu 41. Yıl”, “Doğunun Masal şehri Trabzon” “Yeşil Nefes Arsin”, Trabzon Deyince/2”, “Dünden Bugüne Akçaabat”, “Hıdırnebi’den Kadırgaya Yayla Şenlikleri” , “Ortahisar”, “Bir Kahramanlık Direnişi: SARGANA”, “Trabzon’dan Çıktım Yola”, “Akçaabat Sporunun 100 Yıllık Öyküsü” adlı belgesel filmler yaptı. Anadolu’nun birçok yöresini gezdi ve fotoğraflar çekti. Bölükbaşı katıldığı uluslararası yarışmalarda sergilemeler kazandı ve yarışma kataloglarında eserleri yayınlandı. Türkiye genelinde 39, Almanya (Dortmund ve Fransa / Paris’te 6 kişisel sergi açtı. Birçok karma sergiye katıldı, dia gösterileri sundu.