Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Sultan Dedem ve İbiş’i online olarak ilçe sakinleriyle buluşturmuş, çocuklar onların anlattığı masal ve hikayelerle keyifli zaman geçirmişti. Sultangazi ile özdeşleşen iki karakter Sultan Dedem ve İbiş, bu kez Sultangazi Şehir Ormanları’nda hafta sonu ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan Sultan Dedem ve İbiş, onlara gofret, şeker ve balon da dağıtıyor. Sultan Dedem ve İbiş, yaz boyu hafta sonları Şehir Ormanları’nda dolaşmaya ve ailelere keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.
Sultan Dedem ve İbiş Şehir Ormanları’nda
RAMAZAN AYI BOYUNCA ONLİNE OLARAK ÇOCUKLARLA BULUŞAN SULTAN DEDEM-İBİŞ İKİLİSİ, HAFTA SONLARI ŞEHİR ORMANLARI'NDA ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELİYOR. SULTAN DEDEM VE İBİŞ ÇOCUKLARA EĞLENCELİ ANLAR YAŞATIRKEN, ONLARA GOFRET VE ŞEKER İKRAMINDA BULUNMAYI DA İHMAL ETMİYOR.
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