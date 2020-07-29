Sultan Dedem ve İbiş Şehir Ormanları’nda

Ramazan ayı boyunca online olarak çocuklarla buluşan Sultan Dedem-İbiş ikilisi, hafta sonları Şehir Ormanları’nda çocuklarla bir araya geliyor. Sultan Dedem ve İbiş çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, onlara gofret ve şeker ikramında bulunmayı da ihmal etmiyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Sultan Dedem ve İbiş’i online olarak ilçe sakinleriyle buluşturmuş, çocuklar onların anlattığı masal ve hikayelerle keyifli zaman geçirmişti. Sultangazi ile özdeşleşen iki karakter Sultan Dedem ve İbiş, bu kez Sultangazi Şehir Ormanları’nda hafta sonu ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan Sultan Dedem ve İbiş, onlara gofret, şeker ve balon da dağıtıyor. Sultan Dedem ve İbiş, yaz boyu hafta sonları Şehir Ormanları’nda dolaşmaya ve ailelere keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.