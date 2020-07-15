Sultanbeyli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tek yürek oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere direnen şehit ve gaziler için Sultanbeyli’de anma programı düzenlendi. 15 Temmuz gecesinde çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi de programda ziyaretçilerini ağırladı.
Etkinlik hakkında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “15 Temmuz FETÖ hain darbesini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin büyük desteğiyle özellikle şehit ve gazilerimizin, onlarca şehit ve gazi adaylarımızın destekleriyle bertaraf edilmesinin dördüncü yılı dönümünde buradayız. Tüm şehitlerimizi minnet ile anıyoruz. Onların bize bıraktığı mirası unutmamak, unutturmamak için mili birlik ruhunu diri tutmak için Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi şehitlerimiz anılırken, bu gecenin ne demek olduğunu milletimize anlattığımız bir akşamdır. Kent meydanımızda, şehit ve gazilerimizin o gece gösterdiği cesareti hatırlamak için sergi açmış olduk. Bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek Fatihalar okuduk” dedi.