Sultanbeyli Belediyesi billboardlar üzerinden maske dağıtımına başladı

Sultanbeyli Belediyesi, kış aylarında vatandaşların pandemi sürecini daha rahat geçirmeleri amacıyla bilbordların üzerine kare kod yerleştirdi. Kare kodu okutan vatandaşların talebi doğrultusunda belediye ekipleri tarafından, evlere maske ve dezenfektan ücretsiz bir şekilde teslim edilecek.

Sosyal projelere önem veren Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de ilçede vatandaşların maskeye kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla farklı bir çalışmaya imza attı.

Proje kapsamında, Sultanbeyli’nin farklı noktalarına temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için asılan billboardlara QR kodlar yerleştirildi. Bu QR kodu okutarak talepte bulunan vatandaşlara belediye maske ve dezenfektan gönderecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak soğuk kış günlerinde vatandaşlarımıza yeni bir hizmetimizi daha ulaştırmak istiyoruz. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bütün mahallelerimizde bulunan billboardlarımıza maske mesafe temizlik uyarılarımız vardı. Şimdi de billboardlarda oluşturduğumuz QR kodları var. İhtiyacı olan vatandaşlar QR kodunu telefonlarına okuttukları takdirde iletişim bilgilerini verdiğinde hemen çalışma arkadaşlarımızın sistemine düşmüş olacak. Çalışma arkadaşlarımız da kendilerine bilgilendirme mesajı göndererek maske ve dezenfektanları vatandaşlarımıza hızlıca ulaştırmış olacak. Daha öncesinde biz evlerinden çıkamayan özellikle altmış beş yaş üzerindeki hemşehrilerimize gönüllü gençlerimizle birlikte her hafta sonu bizzat kendilerini ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorduk.

Bu sistem sayesinde, belediyemize en uzak mahallemizde bulunan bir vatandaşımız billboardda bulunan QR kodunu telefonuna okuttuğu vakit biz hemen vatandaşımıza kurmuş olduğumuz sistemle birlikte ulaşmış olacağız" diye konuştu.

"Çok beğendik, güzel bir uygulama olmuş"

Sultanbeyli’de yaşayan vatandaşlardan Emine Aygül ise dolaşırken billboardlarda bulunan kare kod uygulaması dikkatimizi çekti. Kare kodumuzu oluşturduktan sonra bilgilerimi girdim ve bana bir mesaj geldi. Sultanbeyli Belediyesi’nden başvurunuz başarılı bir şekilde alınmıştır. En kısa sürede dezenfektan ve maske evinize ulaştırılacaktır’ diye. Bu uygulamayı çok beğendim. Başkanımıza ve Sultanbeyli Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Çok beğendik, güzel bir uygulama olmuş" dedi.

İlçe sakinlerinden Kemal Sarıboğa ise "Billboardlarda belediyenin düzenlediği temizlik malzeme sistemini gördüm. Kare kodumu okuttum. Ardından telefonuma mesaj geldi. Mesajdan sonra belediyeden temizlik ve maske evime getirildi" ifadelerini kullandı.