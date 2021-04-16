Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinden 373 bin korona denetimi

Sultanbeyli’de korona virüs sürecinin başlamasıyla birlikte iş yeri ve izolasyon denetimi olmak üzere toplamda 373 bin 564 adet denetim gerçekleştirildi. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile birlikte korona virüs hastalığına yakalanıp izolasyon kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan yüzlerce vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin içerisinde yer aldığı Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar 108 bin 864 adet iş yeri denetimi, 264 bin 700 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 373 bin 564 adet denetim gerçekleştirdi. Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, korona virüs hastalığına yakalanıp izolasyon kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan yüzlerce vatandaşa geçmiş olsun ziyareti yaparak kurallara uydukları için teşekkür ediyor ve çiçek takdiminde bulundu.

İzolasyon altındaki vatandaşlara 264 bin denetim yapıldı

Korona virüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan kişilere yönelik olarak 11 Mart 2020 tarihinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı Mahalle Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen 264 bin 700 izolasyon denetiminde 131 kişiye 418 bin 602 TL idari para cezası uygulandı, 40 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

“Korona virüsle mücadelemiz aralıksız devan edecek”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerine 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız olarak devam ediyor. Devletimizin Ramazan ayının başında getirmiş olduğu yeni tedbirler ve kısıtlamalar konusunda tüm vatandaşlarımızı ve iş yeri sahiplerini bilgilendiriyoruz. Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca özellikle kalabalıkların oluşabileceği alanlarda denetimlerine aralıksız olarak devam edecek. Tüm vatandaşlarımızdan ricam tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır. Tedbirlere hep birlikte uyarsak korona virüsü yenebiliriz” diye konuştu.