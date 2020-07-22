Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay Türk Kızılay’ına vekaletle kurban bağışında bulundu

Türk Kızılay’ı Şube Başkanı Memduh Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ı makamında ziyaret ederek Türk Kızılay’ının 2020 yılında başlatmış olduğu vekâletle kurban organizasyonu hakkında Metin Kubilay’a bilgi verdi.
Kaymakam Metin Kubilay da 2020 yılı “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye!” temalı kurban bağış organizasyonuna destek vermek amacıyla vekâletle kurban bağışında bulundu.
Türk Kızılay’ı Sultanbeyli Şube Başkanı Memduh Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri de Türk Kızılay’ına duyduğu güven ve teveccühten dolayı Kaymakam Kubilay’a şükranlarını sundu.
Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.