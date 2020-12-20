Sultanbeyli Kaymakamlığı yaşlılara sahip çıkıyor

Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yapıldı. Yine proje kapsamında doktor ve psikologdan oluşan Vefa ekibi, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyor.

“Kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, “Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Salgın sürecinde de Devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam ediyoruz. Korona virüsle mücadele sürecinde de toplam bin 900 kıymetli büyüğümüze hizmet vererek onların gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşıladık. Kıymetli büyüklerimizden ricam korona virüs salgını sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleri ve temastan kaçınmalarıdır” ifadelerini kullandı.