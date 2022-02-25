Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan eğitime destek protokolü

Sultanbeyli Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, S.S. İmes Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ve Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol törenine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, İmes Sanayi Sitesi yetkilileri, İstanbul Sanayi Odası üyeleri ve ilçe okul müdürleri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İMES Sanayi Sitesinde bulunan firmalarda aday çırak/ stajyer olarak istihdam edilecek ve okuldaki eğitimleri sonrasında lise mezunu olarak bu firmalara aranan eleman olarak yerleşebilecekler. Böylece, sektörün aranan eleman problemine bir nebze de olsa çözüm üretilmiş olacak.