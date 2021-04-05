Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda yürütülen suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonları sonucunda Sultanbeyli’de 2021 yılının ilk 3 ayında 187 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlarda 1 kilo 886 gram uyuşturucu madde ile 32 adet hap ele geçirdi. Sultanbeyli’de uyuşturucu madde satanlara ve kanunlara aykırı hareket edenlere yönelik operasyonlara emniyet ekipleri tarafından aralıksız olarak devam ediliyor.

187 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 886 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılının ilk 3 ayında 187 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda 1 kilo 886,2 gram uyuşturucu madde ve 32 adet hap ele geçirildi.

Hırsızlık olayları sebebiyle 114 şüpheli gözaltına alındı

2021 yılının ilk 3 ayında Sultanbeyli’de yürütülen çalışmalar sonucunda evden hırsızlık şüphelisi 43 şahıs, iş yerinden hırsızlık şüphelisi 20 şahıs, oto hırsızlığı şüphelisi 9 şahıs, otodan hırsızlık şüphelisi 22 şahıs ve gasp şüphelisi 20 şahıs olmak üzere toplamda 114 şüpheli şahıs göz altına alındı ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

“Sultanbeyli’de suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla alakalı yaptığı açıklamada “Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde birçok suçlu adalete teslim edildi. Suçlularla ve özellikle uyuşturucu madde satıcılarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden bu çalışmalarda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.