Sultanbeyli Kent Meydanı’nda mobil sağlık ekiplerinden vatandaşlara Covid-19 aşısı

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda oluşturulan aşı çadırına gelen ilçe sakinleri mobil sağlık ekipleri tarafından aşılanıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde Sultanbeyli Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan aşı çadırında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 aşısının uygulanmasını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla aşılama çalışması gerçekleştirdi. Cuma Günü Saat 12.30’da başlayan aşılama çalışmaları saat 15.30’da sona erdi. Oluşturulan aşı çadırında gün boyunca 207 vatandaş aşılarını oldu. Sultanbeyli’deki tüm sağlık kuruluşlarında ise 30 Temmuz 2021 tarihinde toplam 3 bin 380 kişi Covid-19 aşılarını oldu.

Aşı olma şartlarını taşıyan 18 yaş üstü tüm vatandaşlar randevu almaya gerek kalmaksızın oluşturulan alanda Biontech veya Sinovac aşılarını olabiliyorlar. Sultanbeyli Kent meydanındaki aşılama çalışmaları cumartesi ve pazar günü de saat 11.00-15.00 arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Sultanbeyli’de 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89’a ulaştı

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen aşılama çalışmaları sonucunda ilçede 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89’a ulaştı. 18 yaş üstünde aşı hakkı tanınan 128 bin 141 vatandaş ise ilk doz aşılarını oldu. 18 yaş üstünde ise aşılanma oranı yüzde 54’e yükseldi.

"Sultanbeyli’de aşı seferberliği başlattık"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Kent Meydanı’ndaki aşı çadırında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, “Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Aşı Seferberliği Kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Sultanbeyli Belediyemiz, Müftülüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Sosyal Hizmet Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Muhtarlarımız Aşı Seferberliğinde bize her türlü desteği veriyorlar. Salgınla mücadelede en büyük silahımız muhakkak ki aşı. Hastanelerimizde ve diğer sağlık birimlerimizde vatandaşlarımızın Covid-19 aşıları yapılıyor. Bugün burada kent meydanında oluşturduğumuz alanda vatandaşlarımıza aşı uygulaması yapılıyor. Burada vatandaşlarımız randevu almadan kolaylıkla aşılarını olabiliyorlar. Sultanbeyli Kaymakamı olarak 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ayrıca 2 doz aşısını olmuş olan 50 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı da 3.doz aşılarını olmaya davet ediyorum. Tabii ki tedbiri elden bırakmıyoruz, maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Bununla beraber salgınla mücadelede en büyük gücümüz olan aşıyı muhakkak ihmal etmiyoruz, aşımızı oluyoruz.

Sultanbeyli ilçesinde aşı bilgilendirme ekipleri oluşturduk bunun içerisinde sağlık ekiplerimiz, imamlarımız, öğretmenlerimiz, sosyal çalışmacılarımız, muhtarlarımız var, belediyemizde her türlü desteği veriyor. Aşı bilgilendirme ekiplerimiz gerektiğinde ev ev, dükkan dükkan gezerek vatandaşlarımızı bilgilendiriyor onları en yakın sağlık kuruluşuna götürerek aşılanmalarını sağlıyor. Bir kez daha 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor ve tedbiri elden bırakma Sultanbeyli diyorum” dedi.