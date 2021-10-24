Sultanbeyli polisi öğrencileri ‘Cumhuriyetin kalbine’ yolculuğa çıkardı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler için “Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk” projesi kapsamında Ankara’ya gezi programı düzenledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sultanbeyli’den bir grup öğrenci başkent Ankara’ya götürüldü. “Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk” projesi kapsamında gerçekleştirilen gezide grup, Bursa ve Eskişehir’in ardından Ankara’ya gidecek. Ankara’da Cumhuriyetin simgesi mekanlar ziyaret edilecek. Geziye Sultanbeyli’de eğitim gören lise öğrencilerinden oluşan 20 kişilik grup katıldı. 27 Ekim’e kadar sürecek olan gezi programı, polis-öğrenci ilişkilerini güçlendirmek amacıyla sosyal proje kapsamında gerçekleştiriliyor.

Gezi programı, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak’ın kahvaltı programından sonra 24 Ekim Pazar günü başladı. Kahvaltıda öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, öğrencilere “Beni abiniz olarak görün” mesajı verdi. Geziye katılan öğrenciler, geziden dolayı polislere teşekkür etti.