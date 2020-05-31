Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi”, Sultanbeyli’de ikamet eden yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü yaşlılara sosyal destek sağlıyor.
Normalleşme sürecine girilen şu günlerde kontrollü sosyal hayat kapsamında tedbirleri sıkı tuttuklarını belirten Kaymakam Kubilay, “Bu salgını kişisel temizliğimize ve çevresel temizliğe dikkat ederek yenebiliriz. Hep birlikte Devletimizin aldığı tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsak bu salgını en az hasarla atlatabilir ve eski günlerimize daha hızlı bir şekilde dönebiliriz” dedi.
Kubilay açıklamasının devamında, “Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya ve Darülaceze Vakfı’na teşekkür ediyorum" dedi.