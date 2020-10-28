Sultanbeyli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Sultanbeyli’de Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Sultanbeyli Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kurumlarını temsilen anıta çelenk sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve bayramlaşan Kaymakam Kubilay, vatandaşlarla vedalaşarak tören alanından ayrıldı.