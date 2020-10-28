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Sultanbeyli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

SULTANBEYLİ'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI, SULTANBEYLİ KENT MEYDANINDAKİ ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLADI.

Sultanbeyli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Sultanbeyli’de Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Sultanbeyli Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

“Kontrollü Sosyal Hayat” koşulları göz önüne alınarak gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Onur Oğuzer, askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kurumlarını temsilen anıta çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve bayramlaşan Kaymakam Kubilay, vatandaşlarla vedalaşarak tören alanından ayrıldı.

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