Sultanbeyli’de ’Aşılama Seferberliği’: 3 günde 11 bin 552 kişi aşılandı

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen “Aşılama Seferberliği” kapsamında kurum müdürleri ve muhtarlar sahaya inip ev ev, dükkan dükkan dolaşarak vatandaşlara aşılamanın önemini anlatıyor. Sultanbeyli’de yürütülen bu çalışmalar sonucunda 3 günde toplam 11 bin 552 vatandaş sağlık kuruluşlarına ve Sultanbeyli Kent Meydanı’ndaki aşı çadırına giderek Covid-19 aşılarını oldu.

Kurum müdürleri, doktorlar ve muhtarlar vatandaşları aşı konusunda bilgilendiriyor

Yürütülen aşılama seferberliği kapsamında doktor ve kurum müdürlerinden oluşan Aşı Bilgilendirme Ekipleri Sultanbeyli Kaymakamlığı Hizmet Binası’na gelen vatandaşlara ve çalışan personele Covid-19 aşısı hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor ve aşı olmaya davet ediyor.

Bunun yanı sıra mahalle muhtarları da ev ev, dükkan dükkan dolaşarak henüz aşılarını olmayan vatandaşları Covid-19 aşısı hakkında bilgilendiriyor ve aşı olmaya davet ediyor.

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda Covid-19 aşı çadırı kuruldu

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde Sultanbeyli Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan aşı çadırında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 aşısının uygulanmasını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla aşılama çalışması gerçekleştirdi. Kurulan aşı çadırında eldeki stok dahilinde halkın da yoğun katılımıyla aşılama ve bilgilendirme yapıldı. 3 gün süren bu etkinlikte 300 doz biontech ve 90 doz sinovac aşısı olmak üzere toplam 390 doz aşı uygulandı.

“Haydi Sultanbeyli aşıya”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada “Covid-19 ile mücadelede en büyük gücümüz olan aşılama çalışmaları kapsamında başlatmış olduğumuz ‘Aşı Seferberliği’ kampanyasını özenle yürütüyoruz. Sultanbeyli Belediyemiz, kamu kurumlarımız, muhtarlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız aşılama konusunda bizlere her türlü desteği veriyor ve vatandaşlarımızı covid-19 aşısının önemi hakkında bilgilendiriyor. Randevu alan vatandaşlarımız hastanelerimizde ve diğer sağlık birimlerimizde Covid-19 aşılarını oluyor. Sultanbeyli Kent Meydanı’nda oluşturduğumuz aşı çadırında da 3 gün boyunca vatandaşlarımız aşılarını oldu.” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, “İlçemizde son 3 günde 3 bin 854 birinci doz, 7 bin 28 ikinci doz ve 670 üçüncü doz olmak üzere toplam 11 bin 552 doz aşı uygulanmıştır. 50 yaş ve üstü grupta bulunan 52 bin 178 vatandaşımızın yüzde 83’ü ile 17-49 yaş grubunda bulunan 185 bin 761 vatandaşımızın yüzde 47’si aşılanmıştır. 18 yaş üstü toplam aşılama oranı ise son üç günde yüzde 52,9’dan yüzde 54,5’e yükselmiştir. Yürütülen aşılama çalışmaları neticesinde bu oranlar daha da artacaktır.” diye konuştu.

Metin Kubilay, “Aşı bilgilendirme ekiplerimiz gerektiğinde ev ev, dükkan dükkan gezerek vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, onları en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirerek aşı olmalarını sağlıyor. Covid-19 virüsünü yenebilmemiz için 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor ve Haydi Sultanbeyli Aşıya diyorum” dedi.