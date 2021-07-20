Sultanbeyli’de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Sultanbeyli’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde bir gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken yangın anı havadan görüntülendi.
Öte yandan dumanların yükseldiği korku dolu anlar drone ile havadan görüntülendi.
Yangının görgü tanığı Şerafettin Çoban, "Kurban kesiyorduk, dumanları gördük. Dumanlar çoğalınca koştuk. Ama itfaiye geç geldi. Evde kimse yoktu. Bayram için Tokat’a gittiler."Yangına şahit olan Volkan Özdemir, "Tüpün patladığını söylüyorlar. Ama evde kimse yoktu. Evdekiler köyde olduğu için bilgimiz yok. Ama yanındaki evlere de sıçradı gibi gözüküyor. Alevlerin çıkmasının ardından yarım saat geçtikten sonra itfaiyeler geldi. İtfaiye geç geldiği için ev kül oldu" dedi.