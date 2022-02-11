Sultanbeyli’de faaliyet gösteren STK’lar Bilişim Vadisi’nde

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları için STK Projeleri Vizyon Programlarına devam ediyor. İlk programda Çamlıca Kulesi’ni ziyaret eden STK temsilcileri, ikinci ziyaretlerini Bilişim Vadisi’ne gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçenin gelişimine hız katmak, işbirliği içerisinde vizyon projeler üretmek amacıyla düzenlenen STK Vizyon Programları hız kesmeden sürüyor. Programlar kapsamında daha öne Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Çamlıca Kulesi’ni ziyaret eden STK temsilcileri şimdi de Bilişim Vadisi’ni ziyaret etti. Bilişim Vadisi, Türkiye’nin teknoloji hamlesinde önemli bir yer ediniyor. Bilişim Vadisi ziyaretine Dijitalizm kitabının yazarı Said Ercan eşlik ederek bir sunum yaptı. Bilişim Vadisi hakkında ise Muhammet Molla Mehmetoğlu katılımcılara bilgi verdi. Gerçekleşen programa sekseni aşan dernek ve başkanı katıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, STK Vizyon Programlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İlçemizdeki sivil toplum kuruluşlarımız için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Katılımcılık anlayışıyla işbirliğimizi artırmak ve STK’larımızın daha aktif şekilde projeler üretebilmesi için çaba gösteriyoruz. Elimizden gelen her desteği vermeyi sürdürüyoruz. Programımızın ilkini Çamlıca Kulesi’ne gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin teknoloji yolcuğunda büyük katkısı bulunan Bilişim Vadisi’ndeyiz. İnşallah ülkemizin diğer vizyon projelerini de ziyaret edecek, STK’larımızın daha da aktif olmasına katkı sunacağız. Gayemiz, Sultanbeyli’mizi güçlü yarınlara el birliğiyle taşımak.” dedi.

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin de programda yaptığı konuşmada projenin önemine dikkat çekerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.