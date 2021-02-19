Sultanbeyli’de kentsel dönüşümde yeni dönem

Sultanbeyli, yapılan çalışmalar ve yatırımlarla hızla kalkınıyor. Her alanda büyük gelişmelerin yaşandığı ilçede, Sultanbeyli Belediyesinin yoğun gayretleri sonucu İBB Meclisi’nden geçen yeni imar plan notlarıyla kentsel dönüşüm de hızlanacak.

İlçenin asırlık problemi olan mülkiyet konusunun Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in gayretleri neticesinde çözüme kavuşmasının ardından Sultanbeyli’de kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesinin ilçenin tamamını kapsayan, kentsel dönüşümü teşvik eden plan notları, ilçe meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Bu uygulamayla ilçede otopark sorununu çözen, yeşil ve doğal yaşam alanlarını arttıran mimari uygulamalar hız kazanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli için güzel gelişmeler yaşandığını ifade ederek, “İlçemizin tamamını kapsayan plan notlarımız yoğun çalışmalarımızla İBB Meclisi’nde kabul edildi. İmar plan çalışmamız, ada bazında veya parsellerin birleşerek 1000 metre kare üzerine çıkması halinde uygulanabilen bir düzenlemeyi içeriyor” şeklinde konuştu. Ayrıca bu yeni düzenlemeyle boyutları nedeniyle ruhsat verilemeyen parsellerde sorunların büyük oranda çözüleceğini ifade eden Başkan Keskin, “İlçemizde boyutları nedeniyle ruhsat verilemeyen parsellerde, çekme mesafelerine yaptığımız iyileştirmelerle sorunlu alanlar büyük ölçüde çözülmüş olacak. Diğer taraftan imar düzenlememizde ana arterlerdeki ticaret alanlarının dönüşümünü de hızlandırmak için oturum alanlarının oranını artırdık. Bu bölgelerde dönüşümle yapılacak işyerlerinin oturumunu yüzde 40‘tan yüzde 60‘a; diğer 350 metre kare üzeri tüm parsellerde ise yatay mimarinin hız kazanması için yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkardık. Uygulamamızla Sultanbeyli’de kentsel dönüşümü hızlandıran, otopark sorununu çözen, yeşil ve doğal yaşam alanlarını arttıran mimari uygulamalar hız kazanacak. İlçemiz daha güzel bir çehreye kavuşacak” şeklinde açıklama yaptı.