Sultanbeyli’de kış çalışmaları aralıksız devam ediyor

Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; cadde ve sokaklarda, küreme ve tuzlama faaliyetleri devam ediyor.

Kar, İstanbul’u etkisi altına aldı. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarıları doğrultusunda Sultanbeyli Belediyesi kış hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı. Karın yoğun şekilde etkisini gösterdiği ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde kapalı yolun kalmaması için teyakkuzda olan belediye ekipleri, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü; belediye tüm imkânlarını seferber ederek yoğun bir şekilde çalışıyor.

Etkisini gece daha da artıran kar yağışı dolayısıyla şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi. Sultanbeyli Belediyesi de yolda kalan vatandaşlara kapılarını açtı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gece boyu misafir edilen vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı, gıda desteği sağlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, gece saatlerinde yolların açılması için yoğun çaba sarf eden belediye ekiplerini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Keskin, “Meteorolojinin kar uyarısıyla tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İstanbul’umuzu etkisi altına alan kardan dolayı vatandaşlarımızın ulaşımda aksaklık yaşamamaları adına çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz genelinde tüm cadde ve sokaklara erişiyor, küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Çağrı merkezimize gelen tüm taleplere cevap veriyoruz ve ilgili ekiplerimiz ilçe sakinlerimizin mağduriyet yaşamaması için büyük gayret gösteriyor. Öte yandan yolda kalan hemşehrilerimize de ulaştık. Onları belediyemizde ve belediyemize ait tesislerde misafir ederek sıcak çorba ikramında bulunduk. Tüm İstanbullularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu kar yağışını herhangi bir sorun olmadan atlatacağız. Buradan bir kez daha, kar yağışı başladığı andan itibaren gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, her birine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.