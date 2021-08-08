Sultanbeyli’de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artmaya devam ediyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 240 arttırarak yüzde 17’ye yükseltti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı “koruyucu ailelerin” yanında olmaya devam ediyor. Sultanbeyli Kaymakamlığı anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan çocukları şefkatle sahiplenip topluma kazandıran koruyucu ailelerin salgın sürecinde de yanında olmaya devam ederek, bu süreçte ailelere ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca içerisinde dezenfektan, kolonya, maske bulunan temizlik setlerini ve çocuklar için hazırlanan hediyeleri koruyucu ailelere ulaştırdı.

5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 17’ye yükseldi

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamındaki “Koruyucu Ailelik” konusunda Sultanbeyli’de farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla Kaymakamlığımız tarafından yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 17’ye yükseldi. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın artışını memnuniyetle takip ediyorum. Vatandaşlarımızdan da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olmalarını, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmalarını ve geleceğimize sahip çıkmalarını önemle rica ediyorum. Unutmamak gerekir ki aile güven, aile mutluluk, aile gelecektir” dedi.